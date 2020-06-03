Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 1 mahalle ve 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Eyyübiye, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan'ın kırsal Tutumlu Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye'de 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 03:03
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