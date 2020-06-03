Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da seyir halindeki traktör yandı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana çalışmaya giden çiftçiye ait traktörde yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, traktör kullanılamaz hale geldi.
İnegöl’e bağlı Konurlar Mahallesi'nde ormanlık alana çalışmaya giden Hamit Kahraman isimli çiftçi seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü alev aldı.
Traktörden inen Kahrama, yangına müdahale etse de alevler kısa sürede büyüdü.
Alevler içerisinde kalan traktör tamamen yanarak kül oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Tek teselli ise sürücünün olayı yara almadan atlatması oldu.
Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
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