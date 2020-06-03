İnegöl’e bağlı Konurlar Mahallesi'nde ormanlık alana çalışmaya giden Hamit Kahraman isimli çiftçi seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü alev aldı.

Traktörden inen Kahrama, yangına müdahale etse de alevler kısa sürede büyüdü.

Alevler içerisinde kalan traktör tamamen yanarak kül oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Tek teselli ise sürücünün olayı yara almadan atlatması oldu.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.