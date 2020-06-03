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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları araçtan 365 gram uyuşturucu madde çıktı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.
Bir süre takip ettikleri aracı Alata Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 365 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyon kapsamında araçta bulunan B.Ç. ve O.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin uyuşturucu operasyonu uyuşturucu maddeSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
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