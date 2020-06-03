Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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