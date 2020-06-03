Adana Kozan karayolunda, 44 FE 868 plakalı otomobil sürücüsü Ali Ocak aynı istikamette ilerleyen traktörün dorsesine arkadan çarptı.

44 FE 868 plakalı Ali Ocak yönetimindeki araç kazada hurdaya dönerken, traktör sürücüsü Ziya Tokcan kazada ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki araç da hurdaya döndü

Otomobil ve traktör kazada hurdaya dönerken otomobilde bulunan İbrahim Gültekin, Itır Kalkan, Musa Gültekin, Neslihan Yörüger, Tufan Yörüger, Ali Ocak, Türkan Gültekin ve traktörde bulunan sürücü Ziya Topcan, ve Ahmet Molla Topcan, Ahmet Topcan, Kozan devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana- Kozan karayolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı.