Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmail Hançer'e ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.