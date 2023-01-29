Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmail Hançer'e ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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