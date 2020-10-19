Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ta bir kişi serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde Kenan Uçar, yüzmek için bölgedeki gölete girdi. Bir süre yüzen Uçar, daha sonra suda kayboldu. Gencin arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Tokat AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sudan çıkarılan Uçar'ın cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: AFADSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:04
Son Haberler
- 11:33
- 11:30
- 11:04
- 11:10
- 11:24
Sıradaki Haber
Hatay'daki yangının izlerini silmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz