Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık" bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'da 9 Ekim'de başlayarak, Belen, İskenderun, Arsuz bölgesinde etkili olan yangın 400 hektarlık alana yayılmıştı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı.

Yoğun çalışmalarla 33 saatte kontrol altına alınan yangın söndürülürken, arazideki çalışmalar sonrası dikim hazırlıklarına başlanmıştı.