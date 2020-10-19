Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kars’ta 3 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman İlçesi Değirmendere Köyü, 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur.— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) October 18, 2020
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Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:34
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