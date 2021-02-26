Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.
Kentte vakaların çok olmasından dolayı Vali Ozan Balcı başkanlığında 2 gün önce toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde bazı kararlar alındı. Bu çerçevede pazar yerlerinde HES kodu uygulamasına geçilmesi de kararlaştırıldı.
Tokat kent merkezi ve ilçelerinde kurulan pazarlara gelen vatandaşlar HES kodları sorgulandıktan sonra alışveriş yaptı.
Vali Balcı da Covid-19 tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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