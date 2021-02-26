Kentte vakaların çok olmasından dolayı Vali Ozan Balcı başkanlığında 2 gün önce toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde bazı kararlar alındı. Bu çerçevede pazar yerlerinde HES kodu uygulamasına geçilmesi de kararlaştırıldı.

Tokat kent merkezi ve ilçelerinde kurulan pazarlara gelen vatandaşlar HES kodları sorgulandıktan sonra alışveriş yaptı.

Vali Balcı da Covid-19 tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı.