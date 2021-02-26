Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, yüksek basınç alanındaki Avrupa’yı etkisi altına aldı.

Çöl tozlarının hafta sonu itibarıyla, yoğunluğu azalmış bir şekilde, Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

“Mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla taşınmaz”

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozları sebebiyle virüsün havada daha fazla kaldığını ve riskin fazla olması nedeniyle maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Prof. Dr. Şenyiğit, Avrupa’daki mutasyonlu virüsün ise çöl tozlarıyla gelemeyeceğini söyledi.

Kapı, pencere açılmamalı

Çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerde kapı ve pencerelerin kapatılması uyarısı yapılıyor.

Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların daha dikkatli olması ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği söyleniyor.