Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.
Projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.
6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.
Ekonomi, kültür ve turizm açısından katkı sağlayacak
Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.
Etiketler: Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trafik Turizm
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