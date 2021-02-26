İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda iddiaya göre inşaat işçisi olarak çalışan Osman T., Savaş D. ve Davut S. isimli üç arkadaş, telefonla rastgele numaralar çevirerek dolandıracak kişiler aradılar.

Neslihan K.’yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak; "Paranız suç örgütünün elinde, bize tüm paranızı teslim edin. Yoksa tutuklanacaksınız." dedi.

Bunun üzerine emekli olduğu öğrenilen Neslihan K., parayı hazırlayarak şüphelilere elden teslim etti.

Kendi aralarında konuşan dolandırıcıları ihbar etti

Olayın ardından aynı inşaatta çalışan başka bir kişi, üç arkadaşın kendi aralarında 190 bin lira dolandırdıklarına dair sohbet ettiklerini duydu. Kişinin polise ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonunda üç şüpheli yatılı olarak kaldıkları inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

Başka bir olay da Sarıyer'de yaşandı

Aynı günlerde yaşanan bir başka olayda ise, Musa A, Abdulvahap A. ve Osman Ö, telefonla aradıkları 83 yaşındaki Zeynep T.’den kendilerini polis olarak tanıtıp para istedi.

İkinci kez para istediklerinde polisi aradı

Bankadaki 730 bin lirayı çeken yaşlı kadın, parayı poşetle kapısının önüne koyarak şüphelilere teslim etti. Şüphelilerin tekrar arayıp para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Zeynep T, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, sahte para hazırlayarak mağdur vatandaşa bu parayı teslim etmesini söyledi. Ekipler, parayı almak üzere gelen şüphelileri olay yerinde suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa A., Abdulvahap A., Osman T. ve Osman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.