Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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