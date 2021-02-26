Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önümüzdeki hafta başından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.