Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pazar gününden itibaren yurdun kuzey kesimlerinde yağmur ve kar görülecek. Sıcaklıklar önümüzdeki hafta başından itibaren düşmeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önümüzdeki hafta başından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı
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