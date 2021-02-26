İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 adrese operasyon yapıldı

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste yapılan operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.