Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir belde ve mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde ve mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bazı illerdeki artan vaka sayılarına göre bölgesel karantina uygulaması sürüyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Tanoba beldesi ve Alacabal Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina
Son Haberler
- 23:13
- 23:11
- 22:43
- 22:39
- 22:33
Sıradaki Haber
Balıkesir'de FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz