Bazı illerdeki artan vaka sayılarına göre bölgesel karantina uygulaması sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Tanoba beldesi ve Alacabal Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.