Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Keser idaresindeki otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu Cehennem Deresi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Ömer Faruk Keser hayatını kaybederken sürücü ile otomobildeki Ömer Faruk Keser ve Cansu Kaysioğlu yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Keser'in Erzincan'da vatani görevini tamamlayarak memleketi Hilvan'a gittiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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