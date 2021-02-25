İlçeye bağlı Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındı.

Bugünden itibaren ilgili köylerde karantina uygulanmaya başlandı.