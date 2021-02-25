Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındı.
Bugünden itibaren ilgili köylerde karantina uygulanmaya başlandı.
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