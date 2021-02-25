Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme kaza trafiği aksattı
[Fotoğraf: DHA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.
Otoyolun Ankara istikametinde Alikahya mevkisinde, hasarlı trafik kazası nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza sonrası otoyolun Ankara istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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