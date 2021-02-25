Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğünde verilen teorik bilgilerin ardından karlı arazide arama kurtarma sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenen güvenlik korucuları, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde çığ tatbikatı yaptı.

Tatbikat nefes kesti

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Arama kurtarma köpeği "Poyraz"ın da kullanıldığı tatbikatta, kısa sürede kar altından çıkarılan yaralılar, sedyeyle ambulansa ulaştırıldı.

Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikatta, güvenlik korucuları ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatı izleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çığ riski bulunan birçok nokta olduğunu söyledi.

“Zor bir coğrafyaya sahibiz.”

Geçen yıl Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Çok zor bir coğrafyaya sahibiz. Dört ilçemiz çığ açısından riskler taşıyor. Zaman zaman çığlardan dolayı can kayıplarımız oluyor. En riskli ilçelerimiz Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye Bugün, eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımız çığ tatbikatı gerçekleştirdi. Bu arkadaşlarımız her yıl eğitime tabi tutulacak ve çığ olaylarına karşı hazır olacaklar."

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kurum amirleri de izledi.