Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Kayseri'de artan koronavirüs vakaları üzerinde bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.
Develi ilçesinde Şıhlı Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 gün karantina uygulaması kararı aldı.
Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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