Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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