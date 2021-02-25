İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.