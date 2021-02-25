Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, bir rekora imza atarak bin 386 dilim baklavayı bir tepsiye sığdırdı. 2,5 gram ağırlığında ve kalori değeri 10 olan minik baklava dilimleri diyet yapan insanların da ilgi odağı oldu.

Standart 88 dilimden oluşan baklava tepsisine rekor denemesi için ustalık ile sığdırılan bin 386 dilim fıstıklı Gaziantep baklavası Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına da aday.

Bir tepside bin 386 dilim baklava

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yapan ve 33 yıldır mesleğini sürdüren Ahmet Özen, gösterilen ilgiden oldukça memnun.

“Guinnes Dünya Rekorları Kitabına girerek ülkemizi temsil etmek için 40 katlı ve bir dilimi 2 buçuk gram gelecek küçüklükte baklava yaptım. Türkiye’nin hatta dünyanın en küçük baklavasını yaptım diyebilirim. Ülkem adına, firmamız ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Daha da güzel başarılar elde etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz.”