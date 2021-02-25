Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zehir taciri 15 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta "torbacılık" yöntemi kullanarak uyuşturucu madde ticareti yapan 18 şüpheli yakalandı. Emniyete sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Şubat'ta "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanmakta kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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