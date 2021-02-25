Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polisten kaçmak için denize atladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'de polis tarafından yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen bir kişi, gözaltına alınmamak için direndi. Kaçabilmek için son çare olarak denize atlayan kişi yakalandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis çevreye rahatsızlık veren bir kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamanın ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen kişi, gözaltına alınmak istenince direndi.
Polis merkezine götürüleceğini anlayan şüpheli son çare olarak denize atladı. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen kıyıya çıkmayan şahıs geçen iki saatin ardından denize giren polisler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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