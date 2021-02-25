İzmir'in Balçova ilçesinde, polis çevreye rahatsızlık veren bir kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamanın ardından, hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen kişi, gözaltına alınmak istenince direndi.

Polis merkezine götürüleceğini anlayan şüpheli son çare olarak denize atladı. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen kıyıya çıkmayan şahıs geçen iki saatin ardından denize giren polisler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.