Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda otomobili ile seyir halinde olan Emine B., bulvardan dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı. Kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak önce trafik ışığını devirdi. Ardından kaldırımda köpeklerini gezintiye çıkaran 3 genç ile karşı yönden gelen iki kişiye daha çarptı.

Otomobilin çarptığı Meltem Ç. ile Furkan S., çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Ön kısmı hurdaya dönen aracın altına aldığı Eyüp B. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilin altından çıkarılan Eyüp B., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralandıktan sonra ayakta tedavi edilen diğer gençlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

