Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çalışır halde bırakılan traktör iki araca çarptı
Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.
Antalya Serik'te akaryakıt istasyonunda çalışır halde bırakılan traktör, sürücüsü Mesut Çetin'in arka tarafta ekipmanları yıkadığı sırada hareket etti. Traktör, iki araca ve refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durdu.
Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 araçta hasar meydana geldi.
Sıradaki Haber
Ordu'da hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz