Antalya Serik'te akaryakıt istasyonunda çalışır halde bırakılan traktör, sürücüsü Mesut Çetin'in arka tarafta ekipmanları yıkadığı sırada hareket etti. Traktör, iki araca ve refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durdu.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 araçta hasar meydana geldi.