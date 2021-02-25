Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir çift evlerinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bozyokuş Mahallesi İsmaildayı Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada ikamet eden Naciye ve Mustafa Sabri Savran ile önceden sözleşen hurdacı, eve geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti.
İçeri girdiğinde bu kişilerin hareketsiz yattığını gören hurdacı, durumu ekiplere bildirdi. Hayatlarını kaybettikleri polis ve 112 Acil Servis ekiplerince belirlenen çiftin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Savran çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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