Akçaağaç, at kestanesi, çınar, kavak...

İstanbul'un parklarını süsleyen bu ağaçlar teke böceği istilasıyla karşı karşıya.

Teke böcekleri, yumurtalarını ağaç kabuklarının altına bırakıyor. O yumurtalar 7 ay sonunda larvaya dönüşüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Son 2 ayda 180 ağaç kesildi

İstanbul'da bu böcek türü ilk olarak 2014 yılında görüldü. Son 2 ayda teke böceğinin zarar verdiği 180 ağaç kesilmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Zirai Mücadele Şefi Hale Günkut, böceğin zararını larvası verdiğini belirterek, "Ağacın içinde odun dokusunda beslenerek ağacın kurumasına sebep oluyor. İlaçlama yüzde yüz başarılı değil maalesef. Çünkü bu böcek dünyadaki en tehlikeli üçüncü böceklerden birisi" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“İthal edilen bitkilerle ülkemize geldi"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal ise şunları söyledi:

“İthal edilen bitkilerle geldi. Türkiye bunun anavatanı değil. Türkiye’nin doğasına özgü bir tür değil. İstilacı tür olarak nitelendiriyoruz. Doğal düşmanları olmadığı için de çok rahat gelişebiliyor."

[Fotoğraf: DHA]

İlaçlama ile kurtarılamayan ağaçlar kesiliyor

Eğer ağaca müdahale edilmezse böcek, çevredeki ağaçlara da hızla yayılıyor.

Teke böceğiyle mücadele eden ekipler ilaçlama ile kurtarılamayan ağaçların kesimine devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, ağaçlarda böyle delikler görülüğünde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne haber verilmesi konusunda vatandaşları da uyardı.

[Fotoğraf: DHA]