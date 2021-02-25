İstanbul'da "teke böceği" tehlikesi: 180 ağaç kesildi
İstanbul'un ağaçlarını teke böcekleri sardı. İstilacı böcek yüzünden son 2 ayda 180 ağaç kesilmek zorunda kaldı.
Akçaağaç, at kestanesi, çınar, kavak...
İstanbul'un parklarını süsleyen bu ağaçlar teke böceği istilasıyla karşı karşıya.
Teke böcekleri, yumurtalarını ağaç kabuklarının altına bırakıyor. O yumurtalar 7 ay sonunda larvaya dönüşüyor.
Son 2 ayda 180 ağaç kesildi
İstanbul'da bu böcek türü ilk olarak 2014 yılında görüldü. Son 2 ayda teke böceğinin zarar verdiği 180 ağaç kesilmek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Zirai Mücadele Şefi Hale Günkut, böceğin zararını larvası verdiğini belirterek, "Ağacın içinde odun dokusunda beslenerek ağacın kurumasına sebep oluyor. İlaçlama yüzde yüz başarılı değil maalesef. Çünkü bu böcek dünyadaki en tehlikeli üçüncü böceklerden birisi" dedi.
“İthal edilen bitkilerle ülkemize geldi"
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal ise şunları söyledi:
“İthal edilen bitkilerle geldi. Türkiye bunun anavatanı değil. Türkiye’nin doğasına özgü bir tür değil. İstilacı tür olarak nitelendiriyoruz. Doğal düşmanları olmadığı için de çok rahat gelişebiliyor."
İlaçlama ile kurtarılamayan ağaçlar kesiliyor
Eğer ağaca müdahale edilmezse böcek, çevredeki ağaçlara da hızla yayılıyor.
Teke böceğiyle mücadele eden ekipler ilaçlama ile kurtarılamayan ağaçların kesimine devam ediyor.
Ekipler, ağaçlarda böyle delikler görülüğünde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne haber verilmesi konusunda vatandaşları da uyardı.
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