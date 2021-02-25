Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de istinat duvarı çöktü: 14 katlı bina boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin Borçka'da bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü. İş makinesinin bir bölümünün enkaz altında kaldığı olayda operatör son anda kurtuldu. Duvarı çöken 14 katlı bina ise tahliye edildi.
Yeni başlanacak inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O esnada kazının üst tarafındaki binanın istinat duvarı çöktü.
Artvin Borçka'daki olayda iş makinesi, yıkılan duvarın ve kayan toprağın altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Operatör son anda kurtuldu
İş makinesindeki operatör ise kendi imkanları ile indiği araçtan son anda kurtuldu.
İstinat duvarı çöken 14 katlı binadaki 52 daire ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yol trafiğe kapatıldı
Ekipler, olayın yaşandığı Yeniyol Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı.
Kazı alanın çevresine şerit çekildi, heyelan riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Tahliye edilen apartmanın durumu, inceleme sonrası belli olacak.
Etiketler: Heyelan
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