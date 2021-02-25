Yeni başlanacak inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O esnada kazının üst tarafındaki binanın istinat duvarı çöktü.

Artvin Borçka'daki olayda iş makinesi, yıkılan duvarın ve kayan toprağın altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Operatör son anda kurtuldu

İş makinesindeki operatör ise kendi imkanları ile indiği araçtan son anda kurtuldu.

İstinat duvarı çöken 14 katlı binadaki 52 daire ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yol trafiğe kapatıldı

Ekipler, olayın yaşandığı Yeniyol Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı.

Kazı alanın çevresine şerit çekildi, heyelan riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Tahliye edilen apartmanın durumu, inceleme sonrası belli olacak.