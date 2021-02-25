Korgan ilçesinin Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, bir süre önce Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Kubatoğlu, tamamladığı çorapları Tunceli Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçiklere hediye etti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personel tarafından teslim alınan çoraplar, Tunceli'ye gönderildi.