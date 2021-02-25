Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 13'ü sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgularından sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerin, yurt dışındaki bahis sitelerinden yönetici bayilik (admin) aldıkları, kendilerine oluşturdukları alt bayilere limit belirleyerek bahis oynattıkları belirlendi.
Son Haberler
- 15:47
- 15:44
- 15:43
- 15:38
- 15:28
Sıradaki Haber
Balıkçıların hamsi umudu tükeniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz