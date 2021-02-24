Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kocaeli, Aydın, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.