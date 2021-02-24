Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başkentte kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Ankara’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya’da 2 depo ile bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 111 bin 200 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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