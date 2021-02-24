Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya’da 2 depo ile bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 111 bin 200 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.