Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan’da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan’da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan kontrolde, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kimlik tespiti için emniyet götürülen 5 kişi, yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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