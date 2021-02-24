Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan kontrolde, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kimlik tespiti için emniyet götürülen 5 kişi, yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.