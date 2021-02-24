İzmir'de son 3 buçuk ayda yaşanan 6 bini aşkın artçı sarsıntı, ardından aşırı yağışla gelen sel ve su taşkınları heyelanı da tetikledi.

Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi gibi heyelan bölgelerinde mevcut yarıklar daha da büyüdü. Mahallede bazı camilerin 500 metre kaydığı belirlendi.

Bornova Eğridere Mahallesi'nin yanı sıra Narlıdere Narbel ve Çiğli Harmanladı Mahallelerinde de heyelan gözlendi.

"Beyaz evin bu tarafında bir yarık var"

Bölgede heyelanla birlikte yarıkların oluşmaya başladığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Beyaz evin bu tarafında bir yarık var. Giderseniz oraya görürsünüz. Bak o ev var ya üç katlı onu bile boşalttılar. Onun dibinden gidiyor" dedi.

"Heyelan alanlarında önlem şart"

Önlem alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Eğer sizin bir önleminiz yoksa istinat duvarı gibi drenaj mekanizması gibi, fore kazık gibi değişik bir sürü önlem olabilir. Bir önlem yok ise sistem o zaman devre dışı kalıyor. Üzerindeki binalarla birlikte kayıyor. Yani üç yüz metre beş yüz metre yerinden kayıyor bina ve düşeyden sapıyor. Yıkılmasa bile kullanılamaz hale geliyor, şu anda burada olduğu gibi" açıklamasında bulundu.

"Heyelan haritası güncellenmeli"

Uzmanlar, heyelan görülen yerlerde yapılaşmaya izin verilmemesi ve mevcut heyelan haritalarının da güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Sözbilir, "Burada mesela mahalle bazında, heyelanın kendi özelinde haritalar çok çok az var. Yapılamıyor onlar çünkü o konuda hem maddi anlamda para ayırmak gerekiyor hem uzman insanları çağırıp onlara yaptırmak gerekiyor" dedi.

İzmir'de deprem ve yağış sonrası heyelan gözlenen bazı bölgelerde zemine yönelik güçlendirme çalışması başlatıldı.

Haber: Duygu Tuncer

Kameraman: Altan Ayhan

"Beyaz evin bu tarafında bir yarık var""Beyaz evin bu tarafında bir yarık var"