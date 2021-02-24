Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüden biri tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde belirledikleri iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Operasyonda yakalanan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir başka kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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