Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde belirledikleri iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Operasyonda yakalanan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir başka kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.