Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Koray Salman yönetimindeki otomobil, Alacasuluk Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda, Ayşenur Eker'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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