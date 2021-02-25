İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurdu.

Davada yargılanan 7 tutuksuz sanık başta olmak üzere o dönem Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.

Özel Ekip, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K'yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Devam eden davanın duruşması 1 Haziran'da görülecek.