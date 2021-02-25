Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bir çöp tenekesinin yanına bırakılan poşeti görenler, durumu polise haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: AA]