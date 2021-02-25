Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı, içinden çöp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta cadde üzerine bırakılan poşet, şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı.
Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bir çöp tenekesinin yanına bırakılan poşeti görenler, durumu polise haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 15:47
- 15:44
- 15:43
- 15:38
- 15:28
Sıradaki Haber
Kayak merkezlerinde son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz