Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da bir belde karantinaya alındı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Naşa beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, beldede Covid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu açıklandı.
Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 10 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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