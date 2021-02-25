İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye toplam 107 bin 664 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu R.Y. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Öte yandan, dernek binasındaki aramalarda 1 tüfek ile kumar malzemeleri ele geçirildi.