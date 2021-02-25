Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştıkları mağdurlara kendisini savcı ya da polis olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle paralarını alan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Polis ekipleri, mağdurları bankadaki hesaplarından para transferi yapıldığını söyleyerek kandıran zanlıların Esenboğa Havalimanı'ndan Gaziantep'e kaçacaklarını tespit etti.

Şüphelilerin üzerinden 90 bin dolar çıktı

Zanlılar, Esenboğa Havalimanı'nda operasyonla gözaltına alındı.

Üst ve valizlerindeki aramalarda yaklaşık 90 bin dolar ele geçirilen 2 şüpheli, Ankara gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.