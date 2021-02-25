Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kar kalınlığı 185 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da, 8 santimetreyle en az Keltepe'de ölçüldü.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 185 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 185, Hakkari'de 131, Palandöken'de 116, Erciyes'te 95, Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Sarıkamış'ta 79, Nemrut'ta 77, Davraz'da 67, Kartepe'de 63, Murat Dağı ve Ovacık'ta 60, Ilgaz ve Haserek'te 50, Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 44, Çambaşı ve Ergan'da 40, Akdağ'da 36, Yıldıztepe'de 35, Mersivan'da 24, Denizli'de 23, Kop'da 18, Zigana'da 17, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
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