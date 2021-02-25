Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 185 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 185, Hakkari'de 131, Palandöken'de 116, Erciyes'te 95, Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Sarıkamış'ta 79, Nemrut'ta 77, Davraz'da 67, Kartepe'de 63, Murat Dağı ve Ovacık'ta 60, Ilgaz ve Haserek'te 50, Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 44, Çambaşı ve Ergan'da 40, Akdağ'da 36, Yıldıztepe'de 35, Mersivan'da 24, Denizli'de 23, Kop'da 18, Zigana'da 17, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.