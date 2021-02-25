Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Karaalioğlu Parkı'ndaki Hıdırlık Kulesi çevresinde kazılarda hamam kalıntıları bulundu.

Antalya Müze Müdürlüğünün denetimleriyle gerçekleştirilen ve daha önce 1927'de yapılan buz fabrikası kalıntılarının bulunduğu bölgede, 1500 yıllık ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen hamam kalıntılarına rastlandı. Hamamın ısıtma ve kanal kısmı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Kulenin kuzey kısmındaki kazılarda da kale suru kalıntıları bulundu.