Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, son haftalarda avlanan hamsi miktarının çok düşük olduğunu ve Ordu’da hamsinin kilogram fiyatının 40 liradan satıldığını söyledi.
Ordu açıklarında hamsi olmadığını, balıkçıların birçoğunun Trabzon ve Rize açıklarında avlandığını ifade eden Karadeniz, dün gece bölgede sadece 150 kasa hamsi avlandığını belirtti.
Karadeniz, hamsinin kasa fiyatının 400 ile 420 lira arasında değiştiğini, balıkçı tezgahlarına gelen hamsinin kilogramının da 40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.
Az avlanmanın fiyatı artırdığını dile getiren Karadeniz, vatandaşların hamsiyi özlediğini, pahalı olmasına rağmen tezgaha gelen hamsilerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.
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