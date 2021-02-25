Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
60 bin lira dolandırdılar
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponları "ikramiye kazanmış" gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik takip sonucu kimliği ve adresleri tespit edilen 9 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.
15 kişiyi 60 bin lira dolandırdılar
Zanlıların sahte kuponlarla 15 kişiden yaklaşık 60 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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