Yüreğir ilçesi’nin Alihocalı Mahallesi'nde aralarında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de bulunduğu ve 21 Şubat'ta bazı kişilerce tahrip edilen 79 mezar yenilendi.

Şehit ikiz kardeşlerin babası Ali Oruç, Yerel Yönetimler Derneği Adana Şube Başkanı Umut Tamer Topuz ve Şube Başkan Yardımcısı Hasan Gürsel Şahin, onarılan kabirlerin başında şehitler için dua etti.

Mezarları tahrip eden kişiler gözaltına alındı

Baba Ali Oruç terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüphelinin gözaltına alınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Failleri kınayan Oruç, tahrip edilen mesajlarla ilgili şöyle konuştu:

"Mezara uzanan eller kırılsın. Biz onları lanetliyoruz. Biz hem ölümüze hem dirimize saygı duyuyoruz ama bunların maalesef ne ölüye ne diriye saygıları var. Kendilerini Allah'a havale ediyorum, Rabbim mutlaka cezalarını verecektir."

79 mezarın taşlarına zarar verilmişti

Adana'da 21 Şubat'ta, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirleri de dahil olmak üzere 79 mezarın taşlarına zarar verilmişti. Polis, olayla ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.