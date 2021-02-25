Eskişehir yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobilin sürücüsü, ilçe girişindeki kavşakta durdurulmaya çalışıldı.

Ekiplerin uyarısına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E.'ye aracıyla çarparak havaya savurdu. Düştüğü yerden kalkan polis memuru, arkadaşları tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

